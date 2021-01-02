Kısıtlamada İstanbullular Caddebostan Sahili'ne akın etti
Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen güneşi gören vatandaşlar Caddebostan Sahili'ne akın etti. Bazı vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe sayarken, kimi vatandaşlar da denize karşı güneşlendi. İnsanların kalabalık oluşturduğu Caddebostan Sahili havadan görüntülendi.
Ülke genelinde 31 Aralık 2020 akşamı sokağa çıkma kısıtlaması hayata geçirildi. Bugün sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen çok sayıda vatandaş Caddebostan Sahili'ne akın etti. Kimi vatandaşlar yürüyüş yaparken, bazı vatandaşlarda spor yaptı. Bazı vatandaşlar ise çocuklarıyla denize girerken, bazı vatandaşlar da bisiklet sürdü. Sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak, vatandaşların kalabalık oluşturduğu Caddebostan Sahili havadan görüntülendi.
En Çok Okunan Haberler
- AKP'li Melih Bulu, Boğaziçi'ne rektör olarak atandı
- Ankara'da bir garajda 3 gencin cesedi bulundu
- Cumhur İttifakı HDP için adım atmaya hazırlanıyor
- Rasim Öztekin'den İbo Show'a tepki
- Akşener, Erdoğan'ı eleştirdi, tepki Soylu'dan geldi
- Boğaziçi'ne rektör atanan Bulu'ya ana dili tepkisi
- BİM'in sansürletmek istediği haber ortaya çıktı
- 13 bin KHK’liye dönüş yolu açıldı
- AKP'lilerin hedefindeki Ünsal Arık'a yine tehdit
- İşte kalem kalem artışlar
Video Haberler
- Kulakları kesilen kediye hayvanseverler sahip çıktı
- 'Koronavirüsü 30 saniyede tedavi eden ilaç' iddiası
- Kısıtlamada İstanbullular Caddebostan Sahili'ne akın ett
- 'Zeytin' yılbaşı gecesi tabancayla vurularak öldürüldü
- Yılbaşı gecesi çocuğa dehşeti yaşattılar
- Rakibini 5 metreden aşağıya fırlattı
- Gizli kaçışı kayda alarak deşifre etti
- Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen toplu mezar çıktı
- Bilim Kurulu üyesi Tezer'den Çin aşısı açıklaması
- Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz’dan mutasyon açıklaması