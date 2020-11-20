Kıyafetleri ile denize girip köpeği boğulmaktan kurtardı

20 Kasım 2020 Cuma, 17:03

Olay, dün öğle saatlerinde Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Kerpe sahilinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, İstanbul'dan Kandıra'daki yazlık evine tatile gelen ve deniz kenarında bağrışmaları duyan Veteriner Hekim Behice Sinem Öçal, bir köpeğin boğulma tehlikesi geçirdiğini gördü. Denizdeki köpeği gören Öçal, kıyafetleri ile denize girerek köpeği karaya çıkarttı. Denizin soğuk olması nedeniyle şoka girdiği belirlenen köpek bir soba kenarında ısıtıldı. Olayı gören vatandaşlar ise kendi canını hiçe sayarak girdiği denizden köpeği kurtaran Veteriner Hekim Behice Sinem Öçal’a teşekkür etti. Olay anı ise sahilde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

“BAŞKA YARDIM EDEN İNSAN DA GÖRMEYİNCE, DAYANAMAYIP SUYA ATLADIM"

Yaşanan olayın ardından konuşan Veteriner Hekim Behice Sinem Öçal, “Bu kahramanlık sayılabilecek bir şey sayılmaz. Aslında herkesin yapması gereken bir şey. Sahile indiğim zaman bir köpeğin çırpındığını gördüm. Sahile doğru yüzemiyordu. Başka yardım eden insan da görmeyince, dayanamayıp suya atladım. Su soğuktu. Herkes yapmalı. O anda soğuğu hissetmedim. Olay bittikten sonra suyun ne kadar soğuk olduğunu anladım. Veteriner hekim olmamın da avantajını kullandım. Gerekli kontrolleri yaptım. Hipotermiye girmişti, vücut ısısı düşmüştü. Buradaki herkes de yardım ettiler. Veteriner arkadaşlarım da sosyal medyadan görünce teşekkür ettiler” dedi.