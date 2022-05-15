Kıyıda denize girerken dikkat: Akdeniz'de dikenli zehirli istilacı deniz kestanesi tehlikesi
Mersin'de alanında uzman akademisyenlerle birlikte Kızkalesi ile Narlıkuyu arasında belirlenen 9'ar metrekarelik iki noktada dalış yapan ekipler, uzun zehirli dikenlere sahip istilacı tür deniz kestanelerinin yoğunluğunu araştırdı. Toplam 18 metre kare alanda yapılan dalışlarda 34 adet dikenli zehirli deniz kestanesi çıkmasının bölge için yüksek olduğu belirtildi. İstilacı türün Ege kıyılarında da görüldüğü rapor edildi.
321 kilometre ile Türkiye’nin Akdeniz’de en uzun sahil şeritlerinden birine sahip olan kentlerden Mersin’de doğal ve yapay resiflerde popülasyon kuran istilacı zehirli uzun dikenli deniz kestanesinin türler arası rekabet ilişkilerinin belirlenmesi amacıyla proje başlatıldı.
Bu çerçevede Mersin Üniversitesi (MEÜ) Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Öğretim Üyesi ve Proje Koordinatörü Prof. Dr. Deniz Ayas ile birlikte 6 kişilik ekip turizmin gözbebeği Kızkalesi ile Narlıkuyu arasında bir koyda dalış gerçekleştirdi.
Dalış ekibi 9’ar metrekarelik 2 alanda 3 ile 10 metre derinlikte zehirli uzun iğneleri ile dikkat çeken 34 adet deniz kestanesi topladı. Akdeniz için metre kareye göre yoğun olarak bulunan istilacı deniz kestanelerinin tehlikesini ortaya koyarken, aynı bölgede 2 ay sonra ne kadar üreyeceğinin yapılacak çalışma ile tespit edileceği belirtildi.
Öte yandan istilacı türle mücadele de Slow Fish ekipleri tarafında yapılacak çalışma sonrasında insanların tüketimi ile mücadele edilmesinin planlandığı da aktarıldı.
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