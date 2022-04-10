Kız arkadaşıyla tartıştı, köprüye çıktı: Gelmezse atlarım

10 Nisan 2022 Pazar, 09:16

Edinilen bilgilere göre, Y.E., isimli bir genç, Adıyaman Üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenilen ve kız arkadaşı olduğu iddia edilen kişiyle yaşadığı tartışmalar sonrasında Atatürk Bulvarı Eğri Çay Köprüsü üzerine çıkarak kendisini köprünün demir korkuluklarından aşağıya sarkıttı.

Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine polis ekipleri, itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemleri alarak Y.E’yi ikna etmeye çalıştı. Yapılan bütün çalışmalara rağmen ikna olmayan Y.E., olay yerine tartışmış olduğu kız arkadaşının getirilmesini isteyerek söz verdi.



