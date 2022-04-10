Kız arkadaşıyla tartıştı, köprüye çıktı: Gelmezse atlarım
Adıyaman’da, bir genç kız arkadaşıyla tartıştığı için köprüye çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu. ‘Sevdiğim kız gelmezse atlarım’ diyen genç, polisler tarafından yakalanarak emniyete götürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Y.E., isimli bir genç, Adıyaman Üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenilen ve kız arkadaşı olduğu iddia edilen kişiyle yaşadığı tartışmalar sonrasında Atatürk Bulvarı Eğri Çay Köprüsü üzerine çıkarak kendisini köprünün demir korkuluklarından aşağıya sarkıttı.
Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine polis ekipleri, itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemleri alarak Y.E’yi ikna etmeye çalıştı. Yapılan bütün çalışmalara rağmen ikna olmayan Y.E., olay yerine tartışmış olduğu kız arkadaşının getirilmesini isteyerek söz verdi.
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