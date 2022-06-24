Kocaeli'de 136 düzensiz göçmen ülkesine gönderildi

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Kocaeli’de polis ve jandarma ekipleri tarafından yakalanan Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen, Kartepe ilçesinde bulunan Cengiz Topel Havalimanı’ndan Afganistan’a gönderilerek sınır dışı edildi.

DHA
24 Haziran 2022 Cuma, 09:35

Kocaeli’de polis ve jandarma ekipleri tarafından farklı tarihlerde ve farklı operasyonlarda yakalanan Afganistan uyruklu 272 kaçak göçmen, Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bağlı Geri Gönderme Merkezi’ne getirildi.

Burada bir süre bekletilen kaçak göçmenlerin, yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından Afganistan’a gönderilmesine karar verildi.

İşlemleri tamamlanan 136 kaçak göçmen, geniş güvenlik önlemleri altında 3 otobüsle geri gönderme merkezinden alınarak Cengiz Topel Havalimanı’na getirildi. Uçağa bindirilen düzensiz göçmenler charter seferlerle Afganistan’a gönderilerek sınır dışı edildi. 


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