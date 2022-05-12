Kocaeli'de fabrika yangını: 10 işçi dumandan etkilendi

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Kocaeli'de bir fabrikada çıkan yangında çok sayıda işçi dumandan etkilendi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

dha
12 Mayıs 2022 Perşembe, 16:45

Kocaeli’nin Başiskele ilçesindeki fabrikada çıkan yangında 10 işçi, dumandan etkilendi. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, işçiler ise hastaneye kaldırıldı. 

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/kocaelide-fabrika-yangini-10-isci-dumandan-etkilendi-1935286


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