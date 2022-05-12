Kocaeli'de fabrika yangını: 10 işçi dumandan etkilendi
Kocaeli'de bir fabrikada çıkan yangında çok sayıda işçi dumandan etkilendi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kocaeli’nin Başiskele ilçesindeki fabrikada çıkan yangında 10 işçi, dumandan etkilendi. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, işçiler ise hastaneye kaldırıldı.
Ovacık Mahallesi Başyiğit Caddesi'nde bulunan, endüstriyel montaj ve imalat fabrikasının kumlama bölümünde saat 14.00 sıralarında yangın başladı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının bildirilmesiyle bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekibi, kısa sürede alevleri kontrol altına alarak, söndürdü. Dumandan etkilenen 10 işçi ise ambulanslarla hastanelere götürülerek tedaviye alındı.
Yangın nedeniyle fabrikanın kumlama bölümünde hasar oluştu.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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