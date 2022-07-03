Kocaeli'de geri dönüşüm deposunda yangın

03 Temmuz 2022 Pazar, 12:55

Yangın, öğle saatlerinde Şekerpınar Mahallesi Dila Sokak'taki bir geri dönüşüm deposunda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede depodaki plastik atıkları sardı.



Haberin devamı...