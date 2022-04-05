Kocaeli'de TIR ve servis aracı çarpıştı, çok sayıda yaralı var

05 Nisan 2022 Salı, 18:01

Kaza, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi C kapısı önünde meydana geldi.

ÇOK SAYIDA YARALI

Edinilen bilgiye göre, servis aracıyla TIR çarpıştı. Çarpışma neticesinde çok sayıda kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor.