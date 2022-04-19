Kocaeli'de TIR yandı; otoyol ulaşıma kapandı
Kocaeli’nin Derince ilçesinde, TEM Otoyolu Derince Çenedere mevkisinde bariyerlere çarpan TIR, alev aldı. Yangın söndürülürken, İstanbul yönü ulaşıma kapandı.
Derince'nin TEM Otoyolu Derince Çenedere mevkisinde, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan TIR, yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiyecilerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü.
TIR kullanılamaz hale gelirken, soğutma çalışması başlatıldı. Yaralanan sürücü ise araçtan çıkarılıp, hastaneye götürüldü. TIR yangını nedeniyle İstanbul yönü, ulaşıma kapandı.
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