Komşuların 'kız kaçırma' kavgası: 2 yaralı, 3 gözaltı
Konya'da, komşular arasında iddiaya göre 'kız kaçırma' meselesinden çıkan kavgada 2 kişi tüfekle vurularak yaralandı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, dün saat 21.30 sıralarında Karatay ilçesi, Tatlıcak Mahallesi, Taştepe Sokak'ta meydana geldi. Aralarında iddiaya göre 'kız kaçırma' olayı nedeniyle husumet bulunan komşular arasındaki tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada Sedat Renkliışık (32) ile Yağmur Nantu (50) tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı. Yaralılar, Konya Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.Olay yerinde inceleme yapan polis, çok sayıda boş kovan buldu. Şüphelileri tespit eden polis, Bulut Y., Ali G. ve Halil G.'yi gözaltına alındı. 3 şüpheli, sağlık kontrolü için hastaneye göttrüldü.
Bu sırada görüntü alan gazetecilere dönen Ali G. "Bugün değil ama elbet bir gün" dedi. Olayla ilgili olarak Ferat Y.'nin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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