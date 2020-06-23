Komünist Başkan'dan sağlık durumuna ilişkin video

23 Haziran 2020 Salı, 23:05

Fatih Mehmet Maçoğlu, yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından belediyedeki üst düzey yöneticiler karantina altına alınmıştı.

Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu, yakalandığı koronavirüs hastalığına ilişikin açıklama yayınladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayınlayan Maçoğlu, "Kolay kolay bu yaşamı bırakmayacağız, bunun bilincindeyiz ve moralimiz çok iyi" dedi.



Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Twitter üzerinden paylaştığı videoda sağlık emekçilerine teşekkür etti. Arayan herkese cevap veremediği için özür dileyen Maçoğlu, durumuyla ilgili paylaşımlar yaparak bilgi vermek istediğini söyledi.

Bu süreçte desteğini gösterenlere teşekkür eden Maçoğlu, “Bundan emin olabilirsiniz, kolay kolay bu yaşamı bırakmayacağız. Yaşama hakkı değerli, bunun bilinciyle hareket ediyoruz ve moralimiz çok iyi” dedi.