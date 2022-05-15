Konserinde kavga çıkan İrem Derici'den açıklama: 'Korkunç bir hal aldı'

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Sultangazi'de akşam saatlerinde sahneye çıktığı sırada izleyiciler arasında çıkan kavganın ardından konseri yarıda kalan pop müzik sanatçısı İrem Derici, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

DHA
15 Mayıs 2022 Pazar, 10:44

Pop müzik sanatçısı İrem Derici, Sultangazi'de bir alışveriş merkezinde sahne almış ve konser başladıktan sonra izleyiciler arasında kavga çıkmıştı.

Sosyal medya hesabından konser anına ilişkin görüntü paylaşan İrem Derici, yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı.

https://www.cumhuriyet.com.tr/yasam/konserinde-kavga-cikan-irem-dericiden-aciklama-korkunc-bir-hal-aldi-1936016?utm_medium=5li%20Slider&utm_source=Cumhuriyet%20Anasayfa&utm_campaign=5li%20Slider 


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