Konya merkezli 38 ilde 'Miras' operasyonu: Anadolu eserleri kurtarıldı

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Kaçak kazılarda buldukları tarihi eserleri yurt dışındaki müzayede evlerine gönderip, satılmasını sağlayarak haksız kazanç elde eden suç grubu içindeki 143 şüpheliye yönelik 38 ilde 'Miras' operasyonu başlatıldı. Operasyonda bin 736 tarihi eser, Avusturya üzerinden İngiltere'ye gönderilmek istenirken ele geçirilirken, İsviçre’de müzayede evinde Bizans dönemine ait imparatorluk mührünün satışı da durduruldu.

cumhuriyet.com.tr
31 Mayıs 2022 Salı, 09:37

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekipleri, kaçak kazılarla buldukları tarihi eserleri yurt dışındaki müzayede evlerine gönderip, satılmasını sağlayarak haksız kazanç elde eden suç grubuna yönelik çalışma başlattı.

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