Konya merkezli 38 ilde 'Miras' operasyonu: Anadolu eserleri kurtarıldı
Kaçak kazılarda buldukları tarihi eserleri yurt dışındaki müzayede evlerine gönderip, satılmasını sağlayarak haksız kazanç elde eden suç grubu içindeki 143 şüpheliye yönelik 38 ilde 'Miras' operasyonu başlatıldı. Operasyonda bin 736 tarihi eser, Avusturya üzerinden İngiltere'ye gönderilmek istenirken ele geçirilirken, İsviçre’de müzayede evinde Bizans dönemine ait imparatorluk mührünün satışı da durduruldu.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekipleri, kaçak kazılarla buldukları tarihi eserleri yurt dışındaki müzayede evlerine gönderip, satılmasını sağlayarak haksız kazanç elde eden suç grubuna yönelik çalışma başlattı.
Video Haberler
- Minibüste sıkıştı: Torununu kurtardı kendisi öldü
- Erzurum'da leyleklere 'yıkılmaz' yuva
- Köprüde dev 'Gezi' pankartı
- Pusu kurup öldürdü, ayağını kırınca yakalandı
- 'Ucuza koyun satma' bahanesiyle dolandırıcılık
- Köpeğin yardımına işte böyle yetiştiler
- Para karşılığı tarlasında 'Hint keneviri' yetiştirmiş
- Bulvar üzerindeki ağaçların yanışını film gibi izlediler
- Asker eğlencesinde meşale patladı: 2 yaralı
- Nişanlıydı: 150 bin TL değerindeki ziynet eşyası çalınd
En Çok Okunan Haberler
-
- 'AKP yüzde 30’un altına nasıl düşmüyor?'
- Merkez Bankası'nın dolar/TL planı
- Yumurtanın içinden çıkan hayrete düşürdü
- O fabrika sökülüyor!
- 'Ortalığı ayağa kaldıracağım'
- 20 yaşındaki milli tekvandocu kalbine yenildi
- 'Görevli yanlış anlamış'
- Bir 'festival' iptali daha
- Memurun sakal uzatması 'resmen' serbest
- 'Kanal İstanbul'da geri adım atıldı'