Konya merkezli 38 ilde 'Miras' operasyonu: Anadolu eserleri kurtarıldı

31 Mayıs 2022 Salı, 09:30

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekipleri, kaçak kazılarla buldukları tarihi eserleri yurt dışındaki müzayede evlerine gönderip, satılmasını sağlayarak haksız kazanç elde eden suç grubuna yönelik çalışma başlattı.

Konya Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında yapılan çalışmada suç grubu, 1 yıl boyunca takip edildi.

MÜZAYEDE EVLERİNE SATMIŞLAR

Suç grubunun, Türkiye’nin hemen hemen her bölgesinde köylerde, sit alanlarında, höyüklerde tarihi eser bulmak amacıyla yasa dışı kazı yapan 'kaçak kazıcı' olarak adlandırılan kişileri yasa dışı kazı yapmaya teşvik ettiği belirlendi. Belirli aralıklarla bölge bölge gezerek kaçak kazıcıların çıkardığı tarihi eserlerin suç grubu adına 'toplayıcı' olarak nitelendirilen şüpheliler tarafından toplandığı tespit edildi.

KURYELERLE GÖNDERİLMİŞ

Tarihi eserlerin, suç grubunun lideri konumunda olan 'pazarlamacı' olarak tabir edilen şüpheli tarafından yurt dışındaki müzayede evlerinde kuryeler aracılığıyla gönderilerek satıldığı saptandı.

Satılan bu tarihi eserlerden elde edilen suç gelirlerinin de bu sisteme fayda sağlayan şüpheliler arasında paylaştırıldığı belirlendi.

38 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Teknik ve fiziki takip sonucu elde edilen bulgular ışığında, KOM ekiplerince bu sabah Konya merkezli 38 ilde 143 şüpheliye yönelik 'Miras' operasyonu başlatıldı. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda tarihi esere el koyuldu.

Operasyon kapsamında 'kurye' konumunda bulunan TIR şoförü, bin736 tarihi eseri Avusturya üzerinden İngiltere’deki müzayede evine kargo yoluyla göndermek isterken yakalandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanları tarafından yapılan incelemede, ele geçirilen tarihi eserlerin büyük kısmının Anadolu kökenli Türkiye’ye ait eserler olduğu belirlendi.

İMPARATORLUK MÜHRÜNÜN SATIŞI DURDURULDU

Operasyon kapsamında ayrıca Türkiye'den kaçırılan ve İsviçre’de faaliyet gösteren müzayede evinde 28 bin İsviçre frangı (430 bin TL) ile açık artırmada satışa sunulan, Bizans dönemine ait imparatorluk mührünün satışı da devreye girilerek durduruldu.

Öte yandan tespit edilen şüphelilerin banka hesap hareketlerinin incelenmesi sonucunda, Avrupa ve ABD’de faaliyet gösteren 6 farklı müzayede evi ve bazı kişiler tarafından suç grubunun liderine yüklü miktarda döviz cinsinden para gönderildiği ve bu paranın suç grubu üyeleri ve bu gruba menfaat sağlayan şüpheliler arasında paylaştırıldığı belirlendi.