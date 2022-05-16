Konya'da bilinmeyen hastalık: Yüzlerce kişi hastanelik oldu
Konya'da çok sayıda yurttaş bulantı ve ishal gibi şikayetlerle hastanelik oldu. Yetkililer hastaların taburcu olduğunu bildirirken şikayetlerin neden olduğuna ilişkin araştırma yaptıklarını açıkladılar.
Konya'nın Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde dün, bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvuranların sayısı bin 200’ü aştı. Bölgedeki su hatlarından numuneler alınarak incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/konyada-bilinmeyen-hastalik-binlerce-kisi-hastanelik-oldu-1936509?utm_medium=Slider%20%C3%9Cst%C3%BC%205li&utm_source=Cumhuriyet%20Anasayfa&utm_campaign=Slider%20%C3%9Cst%C3%BC%205li
Video Haberler
- Atatürk Havalimanı'ndan son görüntüler
- İstanbul’da sahte alkol üreticilerine baskın
- İmamoğlu'ndan 'öğrenci indirimi' hakkında karar
- Otobüs ücretini yüksek bulup şoföre saldırdı
- Yüzlerce kişi hastanelik oldu
- Aralık ayında söylediği sözler gündemde!
- Sahte parfüm ve güneş kremi operasyonu
- Almanya'da şirket kurmak isteyenlere uzmandan öneriler
- 6 ay önce evlendiği kocasını öldürdü
- Bu da iktidara yakın şirketin anketi
En Çok Okunan Haberler
-
- Cahit Özkan cephesinden açıklama
- Alaattin Çakıcı yine sahnede
- Sokak eylemlerine SADAT hazırlığı
- Sokak eylemlerine 'SADAT' hazırlığı
- Bakan Özer açıkladı: İlk kez bu yaz uygulanacak
- AKP'de büyük kan kaybı
- Seçimler için kendine iki rakip belirledi
- İsveç NATO kararını verdi
- Benzin ve LPG'ye büyük zam yolda
- Yeni hafta art arda zamlarla başladı