Konya'da bilinmeyen hastalık: Yüzlerce kişi hastanelik oldu

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 14:31

Konya'nın Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde dün, bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvuranların sayısı bin 200’ü aştı. Bölgedeki su hatlarından numuneler alınarak incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/konyada-bilinmeyen-hastalik-binlerce-kisi-hastanelik-oldu-1936509?utm_medium=Slider%20%C3%9Cst%C3%BC%205li&utm_source=Cumhuriyet%20Anasayfa&utm_campaign=Slider%20%C3%9Cst%C3%BC%205li