Konya'da uçağın düşme anı kameraya böyle yansıdı
Konya'nın merkez Karatay ilçesinde gösteri uçağı düştü, pilot şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''Kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait NF-5 uçağımızın pilotu şehit olmuştur'' denildi. Öte yandan uçağın düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı
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