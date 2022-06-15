Konya’da ucuz şeker izdihamı: 'Ağzımızı da açtırmıyorlar, oturup ağlamak lazım'

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Konya’nın Ereğli ilçesinde, toz şekerin kilosunun 22 lira 75 kuruştan satıldığı Tarım Kredi Kooperatifi marketi önünde izdiham yaşandı. Ereğlililer, ucuz şeker alabilmek için birbiriyle yarıştı.

ANKA
15 Haziran 2022 Çarşamba, 10:22

Ereğli’deki Tarım Kredi Kooperatifi marketinde toz şekerin kilosunun 22 lira 75 kuruştan satıldığını duyan yurttaşlar, bugün ucuz şeker alabilmek için markete akın etti.

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