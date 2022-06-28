Köpeği öldürüp, evi kurşunladı: Saklandığı gardıropta yakalandı
Aksaray'da otomobille çarparak öldürdüğü köpeğin sahibi Musa Y. (49) ile tartışan Süleyman Altundağ (35), daha sonra da evini kurşunladı. Ardından 3 arkadaşı ile eve zorla giren Altundağ, komşuların müdahalesiyle kaçtı. Jandarma ekipleri, 30 ayrı suçtan 37 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Altundağ'ı saklandığı gardıropta yakaladı.
Ağaçören ilçesine bağlı Avşar köyünde, 25 Haziran'da meydana gelen olayda; Süleyman Altundağ, otomobili ile gezdiği sırada Musa Y.'nin evinin önünden geçerken köpeğine çarpıp öldürdü.
Musa Y.'nin de tepki göstermesi ile ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma köylülülerin araya girmesiyle sona erdi.
EVE ZORLA GİRDİ
Olayın ardından Süleyman Altundağ, gece saatlerinde arkadaşları Ahmet D. (37), İbrahim Y. ve Namık G.'yi de yanına alarak Musa Y.'nin evine geldi. İddiaya göre, önce tabancayla eve ateş açıldı, ardından şüpheliler zorla içeri girdi.
Bu sırada komşular da şüphelilere müdahale edip, evden çıkardı. Musa Y. ile ailesinin durumunun iyi olduğu bildirildi. Daha sonra Altundağ ile 3 arkadaşı geldikleri araçla kaçtı.
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