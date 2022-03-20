Köprüden geçen köpeğe güvenlik konvoyu

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde dün akşam saatlerinde bir sokak köpeğinin karşıya geçmeye çalıştığını gören sürücüler, sinyal verip yavaşlayarak güvenlik şeridi oluşturdu. Köpek Avrupa'dan Asya Kıtası'na geçene kadar otomobiller güvenlik konvoyunu sürdürdü.

DHA
20 Mart 2022 Pazar, 15:32

Bir sürücü köprüyü geçtikten sonra köpeği sevip, mama vermek de istedi.

Ancak köpek Beylerbeyi yönüne doğru uzaklaştı.

Yürekleri ısıtan bu olay, köprüden geçen vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. 

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