Köprüden geçen köpeğe güvenlik konvoyu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde dün akşam saatlerinde bir sokak köpeğinin karşıya geçmeye çalıştığını gören sürücüler, sinyal verip yavaşlayarak güvenlik şeridi oluşturdu. Köpek Avrupa'dan Asya Kıtası'na geçene kadar otomobiller güvenlik konvoyunu sürdürdü.
Bir sürücü köprüyü geçtikten sonra köpeği sevip, mama vermek de istedi.
Ancak köpek Beylerbeyi yönüne doğru uzaklaştı.
Yürekleri ısıtan bu olay, köprüden geçen vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
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