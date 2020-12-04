Denizli'de fabrika yangını...Patlama anı kamerada

04 Aralık 2020 Cuma, 17:09

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir deterjan fabrikasında yangın çıktı.Fatih Mahallesi'ndeki bir deterjan fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.Yangın, fabrikanın bitişiğindeki iki katlı apartmanın teras katına da sıçradı.İtfaiye ekiplerinin, yangına müdahalesi sürüyor.