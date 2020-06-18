Korku dolu anlar! Sele kapılan kadın kamerada
Bursa'da sağanak yağış hayatı felç etti. Tahtakale'de sel suları önüne ne kattıysa sürükledi. Bir kadın sel sularından son anda kurtarıldı.
Öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış kent genelinde hayatı olumsuz etkiliyor. Merkez Osmangazi İlçesi Tahtakale ve İvazpaşa Mahallesi'nde sel suları Emine Kahvecioğlu isimli bir kadını sürükledi. Bölgedeki esnaflar kadını son anda kurtardılar.
YAĞMUR SULARI ÖNÜNE NE KATTIYSA SÜRÜKLEDİ
Aynı bölgede sel suları çamaşır makinesi, motosiklet, saksılar ve çöp kutularını Üftade bölgesinden Tahtakale'ye kadar sürükledi. O anlar vatandaşlar tarafından an be an kaydedilirken, battaniye verilerek kurutulan Emine Kahvecioğlu hemen hastaneye kaldırıldı.
EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
Polis, itfaiye ve AFAD ekipleri de bölgeye sevk edilirken, Uludağ'ın eteklerinden gelen sel suları sebebiyle yollarda çok sayıda çamur ve taş yığını birikti.
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