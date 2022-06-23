Korkutan görüntü: Dere beyaz renkte aktı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir dereden beyaz renkte dökülen sıvı İzmit Körfezi'ne akarken, incelenmek üzere sudan numune alındı.
İzmit Körfezi Değirmendere sahili bölgesinde dereden beyaz renkte bir sıvı döküldüğünü fark edenler durumu belediyeye bildirdi.
Olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler inceleme başlattı. Ekipler incelenmek üzere beyaz sıvıdan kavanozlara numune aldı. Sıvının nereden döküldüğünün tespiti için çalışma başlatıldı.
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