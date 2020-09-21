Korkutan görüntüler! Esrarengiz olay karşısında büyük panik
Rusya’nın Saratov bölgesinde caddede bulunan onlarca ölü karga kentte paniğe neden oldu.
Olay, Rusya’nın Saratov bölgesinde bulunan Balakov kentinde meydana geldi. Kentin sokaklarını ölü kargalar doldurdu. Nedeni bilinmeyenle ilgili olay kentte yaşayan bir çok kişi korkuturken, bölge sakinlerince kayda alınan görüntüler panik yarattı.Öte yandan, Saratov Bölgesi Devlet Veterinerlik Müdürlüğü uzmanlarının, kargalarının toplu ölümüyle sonuçlanana nedeni araştırdığı ve laboratuvar araştırması için örnekler alındığı belirtildi.
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