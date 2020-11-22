Koronavirüs tedbirleri AVM’de yurttaşa engel olamadı
İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi kapsamında restoranlarda paket servis uygulamasının başlamasının ardından sosyal medyaya yansıyan görüntüde, alışveriş merkezine gelen yurttaşların yerlere oturarak yemek yediği görüldü.
İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgeye göre, Türkiye genelinde restoran, lokanta, pastane, kafe ve kafeterya gibi yeme içme yerlerinde 10.00 ile 20.00 saatleri arasında paket servis veya gel al hizmeti verileceği aktarıldı.
Alışveriş merkezlerindeki (AVM), yeme-içme yerlerinin de dahil olduğu kısıtlama Cuma günü itibariyle başladı. Cuma günü başlayan uygulamaya karşın bazı AVM’lerde alınan önlemlere uyulmadığı görüldü. İstanbul’da bir AVM’de, yurttaşların kurallara uymadığı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde yurttaşların AVM’nin yemek katında koronavirüs tedbirlerini ve sosyal mesafe kurallarını hiçe saydığı ve yerlerde oturarak yemek yediği görüldü.
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