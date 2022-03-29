Koronavirüsten ölmüştü; 2 yıl sonra mezarı memleketine taşındı

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Sakarya'da 2 yıl önce İstanbul’da yaşayan oğlunun yanına giden Mehmet Çakır (90), koronavirüsten yaşamını yitirirken, kısıtlamalar nedeniyle Kilyos’ta toprağa verildi. Çakır’ın mezarı, İstanbul’dan memleketi Karasu'ya taşındı.

cumhuriyet.com.tr
29 Mart 2022 Salı, 12:18

Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi’nda oturan Mehmet Çakır, 2 yıl önce İstanbul Küçükçekmece'de yaşayan oğlunun yanına gitti. Burada koronavirüse yakalanan Çakır, 2 Nisan 2020'de yaşamını yitirdi. Kısıtlamalar nedeniyle Çakır’ın cenazesi, memleketine götürülemeyince Kilyos’ta toprağa verildi.

Ailesinin girişimleri sonucu Mehmet Çakır’ın mezarı, 2 yıl sonra memleketi Karasu'ya taşındı. Ortaköy Fatih Camisi’nde kılınan namazın ardından Çakır’ın cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.


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