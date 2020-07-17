Kucağında bebekle yolun karşısına geçen kadına araba çarptı

17 Temmuz 2020 Cuma, 14:00

Kaza, saat 10.30 sıralarında Doğan Araslı Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne Sevda Ağraz kucağındaki 1 yaşındaki bebeği Alaaddin Ağraz ile birlikte yaya geçidi olmayan yerden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada 41 ACA 053 plakalı otomobiliyle ilerleyen sürücü İ.K. anneye çarptı. Çarpmanın etkisiyle bebek annenin kucağından metrelerce uzağa fırlayarak yola düştü. Kazayı gören Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri yaralı anne ve çocuğuna ilk müdahaleyi yaptı. Durum sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Yaralı bebek ise bir vatandaşın aracıyla hastaneye kaldırıldı. Anne Ağraz ise olay yerine gelen 112 ekiplerince hastaneye götürüldü.

Sürücü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Anne ve bebeğin vücudunda çeşitli kırıklar olduğu ve tedavilerine devam edildiği öğrenildi. Yaşanan olayı anlatan bir vatandaş , " Geldiğimde kadın yerde yatıyordu. Sağlıkçı arkadaşlar geldi müdahale etti. Yerde baygın şekilde yatıyordu. Bebeğini götürmüşler" diye konuştu.

KAZA ANI KAMERADA



Yaşanan kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde anne ve bebeğine araç çarpıyor. Annesinin kucağındaki 1 yaşındaki bebek ise savrularak yola düşüyor. Çevredekiler anne ve bebeğin yardımına koşuyor.