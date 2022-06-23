Küçükçekmece'de alışveriş merkezinde yangın paniği

23 Haziran 2022 Perşembe, 09:36

Küçükçekmece'de saat gece 03.00 sıralarında yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre, Çiçekli Vadi Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezindeki kafeden yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler tüm kafeyi sardı.