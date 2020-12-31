Küçükçekmece'de dehşet anları!
Küçükçekmece'de önce otomobile sonra kaldırımda yürüyen bir kadına çarpan motosiklet güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Kaza, dün öğle saatlerinde Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 CZA 941 plakalı otomobil sürücüsü caddede seyir halindeyken sokağa girmek için sinyal verip manevra yaptı. Bu sırada otomobil arkasından gelen motosikletli sürücü otomobilin soluna geçmek istedi. Önce manevra yapan otomobile çarpan motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımda yürüyen bir kadına çarptı.
Kaza sonrası yere düşen kadın, kafasını kaldırıma vurup yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yapmasını ardından yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Motosiklet sürücüsünün parmağının kırıldığı öğrenilirken kazaya karışan otomobil de çekici ile olay yerinden kaldırıldı.
Kazanın görgü tanıklarından Muharrem Bulut, "Otomobil caddeden geliyordu sinyalini yakmış bir şekilde sola dönecekti. Dönerken solundan hızla bir motosiklet geldi. Motosiklet otomobile yandan vurdu daha sonra kadına çarptı. Kafasını yere çarptı ama bir şeyi yoktu." dedi.
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