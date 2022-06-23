Kuşadası'nda trafik kazası: 1 yaralı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi yaralandı.

cumhuriyet.com.tr
23 Haziran 2022 Perşembe, 10:12

Kaza, Candan Tarhan Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Z., kontrolündeki 35 HNG 84 plakalı motosiklet, kontrolsüz kavşağa geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek düştü.

Metrelerce sürüklenen Emre Z., kafasını beton zemine çarptı. Kaskı olmayan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü tedavi altına alındı. İddiaya göre, sürücünün ehliyetinin yetersiz olduğu ve aşırı derecede alkollü olduğu ileri sürüldü.

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