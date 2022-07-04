Lavanta balının kilosu 250 TL
Karaciğer yağlanması başta olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiğine inanılan lavanta balının üretimi için gün sayılıyor. Sadece temmuz ayında çiçek veren lavantanın polenlerini işleyen arıları takip eden arıcılar, lavanta balının kilosunu 250 TL'den satıyor. Lavanta balının ekonomik analizi üzerine yüksek lisans Engin Özcan, "40 gün sonunda bölgemizde 4 ila 5 ton arasında lavanta balı üretiliyor" dedi.
Türkiye'nin gül bahçesi Isparta, lavanta üretimiyle de dikkat çekiyor. Keçiborlu ilçesindeki Kuyucak, Kuşçular, Aydoğmuş, Çukurören ve Ardıçlı köylerinde yapılan lavanta üretiminden yılda 1,5 tonun üzerinde çiçek elde ediliyor. Görsel güzelliğinin yanı sıra kırsal turizme sağladığı katkıyla ön plana çıkan lavanta, bal üreticilerinin de ilgisini çekti.
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