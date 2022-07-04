Lavanta balının kilosu 250 TL

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 11:53

Türkiye'nin gül bahçesi Isparta, lavanta üretimiyle de dikkat çekiyor. Keçiborlu ilçesindeki Kuyucak, Kuşçular, Aydoğmuş, Çukurören ve Ardıçlı köylerinde yapılan lavanta üretiminden yılda 1,5 tonun üzerinde çiçek elde ediliyor. Görsel güzelliğinin yanı sıra kırsal turizme sağladığı katkıyla ön plana çıkan lavanta, bal üreticilerinin de ilgisini çekti.

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