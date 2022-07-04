Lavanta balının kilosu 250 TL'den satılıyor
Karaciğer yağlanması başta olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiğine inanılan lavanta balının üretimi için gün sayılıyor. Sadece temmuz ayında çiçek veren lavantanın polenlerini işleyen arıları takip eden arıcılar, lavanta balının kilosunu 250 TL'den satıyor. Lavanta balının ekonomik analizi üzerine yüksek lisans Engin Özcan, "40 gün sonunda bölgemizde 4 ila 5 ton arasında lavanta balı üretiliyor" dedi.
Türkiye'nin gül bahçesi Isparta, lavanta üretimiyle de dikkat çekiyor. Keçiborlu ilçesindeki Kuyucak, Kuşçular, Aydoğmuş, Çukurören ve Ardıçlı köylerinde yapılan lavanta üretiminden yılda 1,5 tonun üzerinde çiçek elde ediliyor. Görsel güzelliğinin yanı sıra kırsal turizme sağladığı katkıyla ön plana çıkan lavanta, bal üreticilerinin de ilgisini çekti.
Türkiye'nin farklı
bölgelerinden kovanlarını lavanta bahçelerinin yakınına getiren bal üreticileri,
lavantanın 30 günlük çiçekli döneminde çiçeğin özünden faydalanıyor. Elde
ettikleri lavanta balını; lavanta tarlalarının hasat döneminde kovanlardan
çıkaran bal üreticileri, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerdeki butik
alışveriş merkezlerine gönderiyor. Geçen yıl kilosu 150 ile 200 TL'den satılan
lavanta balı, yoğun ilgiden dolayı bu yıl 250 TL'den satışa
sunulacak.
'AROMASI KADAR ŞİFALI OLMASIYLA BİLİNİYOR'
2018 yılında
Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun olarak 65 kovanıyla
bölgede yerleşik arıcılık yapmaya başladığını belirten Engin Özcan, "Benim tek
amacım; lavanta balı üretmek. Başka bal peşinde değilim, arılarımı
gezdirmiyorum. Yılın 1 ayı burada lavanta çiçeklerinden taşıdıkları özlerle
petekleri lavanta balıyla dolduruyorlar" dedi.
Bölgede 3 binin üzerinde kovan bulunduğunu hatırlatan Özcan, "40 gün sonunda bölgemizde 4 ila 5 ton arasında lavanta balı üretiliyor. Benim arılarım 500 kiloya yakın bal yapabiliyor" diye konuştu.
Lavanta balının ekonomik analizi üzerine yüksek lisans yaptığını
aktaran Özcan, "Lavanta balı da bizim yöremize ait bir bal çeşidi. İnsanlar,
yeni lezzetleri keşfetmeyi seviyor. Lavanta balının aroması, tercih edilirliğini
artırıyor. Lavanta balının tadı hafiftir, şifalıdır. Özellikle karaciğer
yağlanmasına oldukça faydalıdır'' ifadelerini kullandı.
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