Leopara meydan okuyan kedinin görüntüleri gündem oldu
Hindistan'ın Maharaştra eyaletine bağlı Nashik şehrinde kaydedilen ve sosyal medyada hızla yayılan videoda kedinin leopara kafa tuttuğu görülüyor.
Nashik şehrinde leopar ve kedi 9 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Kuyunun etrafına toplananlar bu anları kayıt altına aldı. Leoparın karşısında geri adım atmayan kedi, iki ayak üstünde leopara saldırdı.Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, iki hayvanın saatler sonra güvenli bir şekilde kurtarıldığını bildirildi.
KEDİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Sosyal medya kullanıcıları, "Kediye ne olduğu kimsenin umrunda değil. O yüzden hayatta her zaman bir leopar ol.", "Bu kedi birçok insandan daha cesur.", "Kedinin kaderi ne olursa olsun, en azından leopara karşı çıktı ve önemli olan da bu." şeklinde yorumlar yaptı.
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