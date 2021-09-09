Leopara meydan okuyan kedinin görüntüleri gündem oldu

09 Eylül 2021 Perşembe, 15:37

Nashik şehrinde leopar ve kedi 9 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Kuyunun etrafına toplananlar bu anları kayıt altına aldı. Leoparın karşısında geri adım atmayan kedi, iki ayak üstünde leopara saldırdı.Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, iki hayvanın saatler sonra güvenli bir şekilde kurtarıldığını bildirildi.

KEDİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medya kullanıcıları, "Kediye ne olduğu kimsenin umrunda değil. O yüzden hayatta her zaman bir leopar ol.", "Bu kedi birçok insandan daha cesur.", "Kedinin kaderi ne olursa olsun, en azından leopara karşı çıktı ve önemli olan da bu." şeklinde yorumlar yaptı.