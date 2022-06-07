'Levyeli' soygun: 80 bin liralık sigara çaldılar!
Ataşehir’de 3 şüpheli, alarmını etkisiz hale getirerek kapısını levye ile açtıkları markete girdi. Kısa süre içerisinde toplamda 80 bin lira değerindeki sigaraları araca yükleyerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, geçen gün Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi’nde saat 06.30 sıralarında bir markette meydana geldi. İddiaya göre, dükkan önüne araçla gelen 3 şüpheli önce marketin güvenlik alarmını etkisiz hale getirdi. Ardından yanında getirdikleri levye ile dükkan kapısını açtı.
Video Haberler
- Bursa'da pes dedirten hırsızlık: Arabasına koydu gitti
- 'Levyeli' soygun: 80 bin liralık sigara çaldılar!
- Taksiciye sahte dolar verdi; Bekçiler takiple yakaladı
- 3 yaşındaki Yakup'u çöp konteyneri öldürdü
- İzmir'de okul çatısında yangın
- TEM Otoyolu’nda otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
- 'Altta kalanın canı çıksın' diyor!
- 'Türkiye birden büyüktür'
- 'Tekerlek dönmüyor, tabana kuvvet'
- Erdoğan 'ek gösterge' kararını açıkladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Sendikalardan Erdoğan'a sert tepki
- Otobüsteki tacizciden pişkin savunma
- Bakan Nebati, Erdoğan'ı kızdırdı
- Fare kurabiyelerin üstünde gezdi
- Kapalı toplantıda itiraf üstüne itiraf!
- AKP'nin oyu erimeye devam ediyor
- Erdoğan 'ek gösterge' kararını açıkladı
- 'AKP’nin yarattığı tahribatın sonucu'
- 'Benzin ve motorine zam gelecek'
- Ruslar duyurdu: TSK de devreye girecek