'Levyeli' soygun: 80 bin liralık sigara çaldılar!

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Ataşehir’de 3 şüpheli, alarmını etkisiz hale getirerek kapısını levye ile açtıkları markete girdi. Kısa süre içerisinde toplamda 80 bin lira değerindeki sigaraları araca yükleyerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
07 Haziran 2022 Salı, 10:31

Olay, geçen gün Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi’nde saat 06.30 sıralarında bir markette meydana geldi. İddiaya göre, dükkan önüne araçla gelen 3 şüpheli önce marketin güvenlik alarmını etkisiz hale getirdi. Ardından yanında getirdikleri levye ile dükkan kapısını açtı.

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