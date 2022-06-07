'Levyeli' soygun: 80 bin liralık sigara çaldılar!

07 Haziran 2022 Salı, 10:31

Olay, geçen gün Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi’nde saat 06.30 sıralarında bir markette meydana geldi. İddiaya göre, dükkan önüne araçla gelen 3 şüpheli önce marketin güvenlik alarmını etkisiz hale getirdi. Ardından yanında getirdikleri levye ile dükkan kapısını açtı.

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