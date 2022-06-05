LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

05 Haziran 2022 Pazar, 16:34

Türkiye genelinde 1 milyon 236 bin öğrencinin katıldığı Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sona erdi. LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları "meb.gov.tr" adresinden yayımlandı. Sınav sonuçları, 30 Haziran'da "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

