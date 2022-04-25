Liderler zirvesi sona erdi: 6'lı muhalefet partisinden açıklama

25 Nisan 2022 Pazartesi, 12:07

'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' mutabakat metnine imza atan altı siyasi partinin liderleri üçüncü buluşmayı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın ev sahipliğindeki iftar yemeğinde yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun ağırlandığı yemek; 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın, ANAP Genel Başkanı olarak son kullandığı makam odasında yenildi.

Altı liderin saat 19.33’te başlayan buluşması, saat 01.20 sularında sona erdi. Toplantı yaklaşık altı saat sürdü. Toplantıdan ilk olarak İYİ Parti Genel Başkanı Akşener çıktı.

Toplantı sonrasında yapılan ortak açıklamada, "İktidarın yeni seçim yasası ile yapmak istediği siyaset mühendisliğine karşı iş birliğimizi derinleştirerek sürdürme yönündeki çalışmalarımızı gözden geçirdik" denildi.

Açıklamada ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 Ermeni olaylarına ilişkin kullandığı 'Soykırım' ifadesi de kınandı.

PARLAMENTER SİSTEM GÜNDEMDE

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, buluşma için “Güçlü, mutlu ve zengin bir Türkiye’nin anahtarı olan parlamenter sistem önerimizin detaylarını ve gündemdeki güncel gelişmeleri değerlendirdiğimiz bu kıymetli toplantı için başta ev sahibi Sayın Gültekin Uysal olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'da toplantının ardından; “Tarihin bize yüklediği sorumluluk doğrultusunda, ülkemizi aydınlığa kavuşturacak olan Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem üzerine değerlendirmelerde bulunduğumuz toplantıda, bizlere ev sahipliği yapan başta sayın Gültekin Uysal olmak üzere, tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.

4. BULUŞMA 29 MAYIS'TA

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, altı siyasi parti lideri olarak dördüncü buluşmayı Gelecek Partisi’nde 29 Mayıs’ta yapacaklarını duyurdu.

Buluşmaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Bizlere bugün verimli bir toplantıda ev sahipliği yapan Demokrat Parti Genel Başkanı Sn. Gültekin Uysal'a ve değerli liderlere teşekkür ediyorum. Biz de 29 Mayıs tarihinde Gelecek Partisi Genel Merkezimizde liderleri ağırlamaktan onur duyacağız” dedi.