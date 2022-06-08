LPG yüklü tanker devrildi: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimi çift yönlü trafiğe kapatıldı
Anadolu Otoyolu'nda LPG yüklü bir tankerin yan yatması sonucu meydana gelen kaza sonucunda Ankara ve İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Anadolu Otoyolu'nun Gerede kesiminde, Ankara yönünde ilerleyen LPG yüklü 34 DEV 265 plakalı tanker, Ulusu mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
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