Lviv’de AVM otoparkı sahra hastanesine çevrildi

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Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, Lviv kentinde bir AVM otoparkı sahra hastanesine çevrildi.

cumhuriyet.com.tr
15 Mart 2022 Salı, 15:32

Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı savaş 20 gündür aralıksız sürerken, sivil yerleşimleri de bombalamaya devam eden Rus birlikleri, birçok hastaneyi hedef aldı.

Yaşanan saldırıların ardından Samaritan’s Purse organizasyonu tarafından Lviv kentinde bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkına sahra hastanesi kuruldu. 

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