Maçı kaybeden takımın teknik direktörü, kadın hakeme kafa attı

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Brezilya'da oynanan Nova Venecia Desportiva ES maçında skandal bir olay yaşandı. Desportiva teknik direktörü Rafael Soriano, kadın yardımcı hakeme kafa attı.

cumhuriyet.com.tr
12 Nisan 2022 Salı, 11:59

Brezilya alt liginde oynanan Nova Venecia ile Desportiva ES arasındaki maçta büyük bir skandala imza atıldı. Konuk takım teknik direktörü Rafael Soriano, kadın yardımcı hakem Marcielly Netto'ya kafa attı.

Rafael Soriano, hakem Arthur Gomes Rabelo'nun takımı korner kullanmadan önce ilk yarıyı sona erdirmesine sinirlendi. Konuk ekibin teknik direktörü saha içindeki tartışma esnasında kadın yardımcı hakem Marcielly Netto'ya kafa attı. Bunun üzerine maçın hakeminden kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

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