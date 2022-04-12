Maçı kaybeden takımın teknik direktörü, kadın hakeme kafa attı
Brezilya'da oynanan Nova Venecia Desportiva ES maçında skandal bir olay yaşandı. Desportiva teknik direktörü Rafael Soriano, kadın yardımcı hakeme kafa attı.
Brezilya alt liginde oynanan Nova Venecia ile Desportiva ES arasındaki maçta büyük bir skandala imza atıldı. Konuk takım teknik direktörü Rafael Soriano, kadın yardımcı hakem Marcielly Netto'ya kafa attı.
Rafael Soriano, hakem Arthur Gomes Rabelo'nun takımı korner kullanmadan önce ilk yarıyı sona erdirmesine sinirlendi. Konuk ekibin teknik direktörü saha içindeki tartışma esnasında kadın yardımcı hakem Marcielly Netto'ya kafa attı. Bunun üzerine maçın hakeminden kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Video Haberler
- Teknik direktör maçı kaybedince kadın hakeme kafa attı
- Boşanmak isteyen Elif'i öldüren erkek tutuklandı
- Avşa'daki yazlık evler talan edildi
- Bahçeli'nin hedefinde yine CHP var
- Kontrolden çıkan araç benzinliğe daldı
- Şanlıurfa'da çocukları tartışan aileler birbirine girdi
- Ev arkadaşlarını öldürüp hastaneye bıraktılar
- Ataşehir'de park halindeki kamyon alev alev yandı
- Bolu Dağı'nda hafif kar ve sis etkili oluyor
- Seyir halindeyken saldırıya uğradılar: 2 ölü
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da Rus turiste cinsel saldırı iddiası
- Avşa'daki yazlık evler talan edildi
- Havada 'mikroplastik' uyarısı: Hastalıkları tetikliyor!
- En zengin 10 kadın
- Boşanmak isteyen Elif'i öldüren erkek tutuklandı
- Real Madrid'in eski yıldızı ölüm kalım savaşı veriyor!
- Putin: Operasyon sürecek
- Fenerbahçe'den Kayla McBride'a: Tavrı uygun bulmuyoruz
- Teknik direktör maçı kaybedince kadın hakeme kafa attı
- WhatsApp'a yeni özellik geliyor