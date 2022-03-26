Maden ocağındaki göçükte bir işçi hayatını kaybetti
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde çinko madeninde göçük altında kalan iki işçiden biri hayatını kaybetti, diğerinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.
Kayseri'nin aladağlar mevkisinde bulunan çinko madeninde işçiler çalıştığı sırada göçük meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.,
Çalışma başlatan ekipler, işçilerden Mustafa Kayadelen'in (36) cesedine ulaştı. Diğer işçi Murat Erdil'i kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk de sosyal medya hesabından, "Yahyalı'mızda maden göçüğü meydana geldi. Adana Feke doğumlu Mustafa Kayadelen'e vefat şekilde ulaşıldı. Göçük altında kalan Murat Erdil'i kurtarmak için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Vefat eden işçimize Allah'tan rahmet, kurtarılmayı bekleyen işçimize sağlık afiyet diliyorum. Maden işletmecimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini paylaştı.
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