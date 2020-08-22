Mahalleliden belediyeye övgü

22 Ağustos 2020 Cumartesi, 09:59

Ankara’da fiziksel su kayıplarının yüzde 40’lara ulaştığının tespit edilmesi üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, önlem alınması yönünde talimat verdi. ASKİ, kaybı önlemek amacıyla ekip oluşturdu ve bilimsel yöntemlerle kaçakları tespit edip onarım yapmaya başladı. Bu çalışmalardan biri de Abidinpaşa’da gerçekleştirildi. Bu sırada ayrıntılı ve uzun çalışmaları balkondan izleyen bir kadın, belediye yetkilileri ve Başkan Mansur Yavaş’a övgülerde bulundu. Çalışmayı bizzat yerinde eşlik eden ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Baran Bozoğlu da övgüler için kadına teşekkür etti.