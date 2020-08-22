Mahalleliden belediyeye övgü
Ankara’da, sokaklardaki su kayıplarını önlemek için yapılan zor ve kapsamlı çalışmalar yurttaşların takdirini kazandı. ASKİ’nin Abidinpaşa Mahallesi Gülisan Sokak’ta gerçekleştirilen su kaybı tespit çalışmasını balkondan izleyen bir mahallelinin incelikli çalışmalardan memnuniyeti görüntülere yansıdı.
Ankara’da fiziksel su kayıplarının yüzde 40’lara ulaştığının tespit edilmesi üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, önlem alınması yönünde talimat verdi. ASKİ, kaybı önlemek amacıyla ekip oluşturdu ve bilimsel yöntemlerle kaçakları tespit edip onarım yapmaya başladı. Bu çalışmalardan biri de Abidinpaşa’da gerçekleştirildi. Bu sırada ayrıntılı ve uzun çalışmaları balkondan izleyen bir kadın, belediye yetkilileri ve Başkan Mansur Yavaş’a övgülerde bulundu. Çalışmayı bizzat yerinde eşlik eden ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Baran Bozoğlu da övgüler için kadına teşekkür etti.
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