Mahkemeden skandal karar: 6 aylık hamile eşini öldürdü, 'İyi hal' indirimi aldı!
Konya'da evli olduğu 6 aylık hamile Sadife Yüzer'i katleden 36 yaşındaki Ali Rıza Yüzer, heyetin 'haksız tahrik' kanaati neticesinde önce ağırlaştırılmış müebbet, müebbete çevrildi, sonrasında 'iyi hal indirimi' uygulanarak 23 yıla düşürüldü.
Konya'da 6 aylık hamile Sadife Yüzer, evli olduğu erkek tarafından vahşice katledildi. 'Bebeğin kendisinden olmadığı' iddiasıyla tüfekle Sadife Yüzer'i öldüren katil Ali Rıza Yüzer, önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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