Mahkemeden skandal karar: 6 aylık hamile eşini öldürdü, 'İyi hal' indirimi aldı!

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Konya'da evli olduğu 6 aylık hamile Sadife Yüzer'i katleden 36 yaşındaki Ali Rıza Yüzer, heyetin 'haksız tahrik' kanaati neticesinde önce ağırlaştırılmış müebbet, müebbete çevrildi, sonrasında 'iyi hal indirimi' uygulanarak 23 yıla düşürüldü.

DHA
09 Haziran 2022 Perşembe, 11:43

Konya'da 6 aylık hamile Sadife Yüzer, evli olduğu erkek tarafından vahşice katledildi. 'Bebeğin kendisinden olmadığı' iddiasıyla tüfekle Sadife Yüzer'i öldüren katil Ali Rıza Yüzer, önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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