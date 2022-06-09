Mahkemeden skandal karar: 6 aylık hamile eşini öldürdü, 'İyi hal' indirimi aldı!

09 Haziran 2022 Perşembe, 11:43

Konya'da 6 aylık hamile Sadife Yüzer, evli olduğu erkek tarafından vahşice katledildi. 'Bebeğin kendisinden olmadığı' iddiasıyla tüfekle Sadife Yüzer'i öldüren katil Ali Rıza Yüzer, önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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