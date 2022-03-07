Makatına torpil yerleştirip patlatan vakayı inceleyen doktor anlattı: İlk gördüğümüzde çok şaşırdık
İngiliz basınında yayımlanan, sonrasında Türk medyasına da konu olan "Makatına torpil yerleştirip patlatan kişi tıp literatürüne girdi" haberi, Türkiye'nin baş döndüren gündeminde kendisine yer buldu. Vakayı tedavi eden ekipteki Prof. Dr. Ali Ersin Zümrütbaş, yurtdışında en çok atıf alan makalesinin bu vakaya ait olduğunu söyledi.
Türkiye'de 2012 yılında yaşanan bir olay, İngiliz basınına konu oldu. Denizli'nin Tavas ilçesinde yaşayan şizofreni hastası Ramazan B., makatına yerleştirdiği torpili patlattıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Ramazan B., tedavisinin ardından taburcu edilse de iki yıl sonra yaşamını yitirdi.
Ramazan B.'nin Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisini gerçekleştiren Üroloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ersin Zümrütbaş, karşılaştığı bu sıra dışı vakayı, Urology Case Reports isimli dergide makale olarak yayımladı. Bu makalesinin şimdiye kadar en çok atıf gelen yayınlarından biri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Zümrütbaş, "Vaka ilginç olduğu ve tedavi edilip, taburcu edildiği için tıp literatürüne de girdi" dedi.
İngiliz basınının ardından Türk basınına da konu olan sıra dışı vaka, internet sitelerine manşet olurken, sosyal medyada da çokça konuşuldu.
DOKTORU TEDAVİ SÜRECİNİ ANLATTI
Cumhuriyet TV, söz konusu vakanın tedavisini gerçekleştiren Prof. Dr. Ali Ersin Zümrütbaş ile konuştu.
Vakanın acil servise geldiğinde; makat, mesane ve idrar yollarının 'dağıldığını' söyleyen Prof. Dr. Zümrütbaş, tedavi sürecinin; büyük abdest yolunun onarılmasının mümkün olmadığı için vakanın karın bölgesine kolostomi takılmasıyla başladığını söyledi.
"İLK GÖRDÜĞÜMÜZDE ÇOK ŞAŞIRDIK"
İdrar yollarının da onarıldığını, hastanın uzun bir süre tedavi altında kaldığını anlatan Zümrütbaş, "Vakayı ilk gördüğümüzde çok şaşırdık. İnsanlar da şaşırmış. Akıl sağlığı yerinde olmayan bir insan böyle şeyler yapabiliyor. Beni daha da çok şaşırtan, aynı hastanın bir yıl sonra babasını öldürmesi oldu, üzüldüm" ifadelerini kullandı.
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