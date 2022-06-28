Maltepe'de kimlik kontrolünde kaçmaya çalışan şüpheli aranan hırsız çıktı
Maltepe'de polisin kimlik kontrolü sırasında kaçmaya çalışan kişinin 6 evden hırsızlık yaptığı şüphesiyle arandığı ortaya çıktı. Yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin üzerinde bir evden çaldığı altın kolye bulundu.
Maltepe'de bir kişinin 6 ayrı eve girdiği ve bu evlerden 2 adet altın kolye, 3 adet çeyrek altın, 2 çift küpe ve altın mızıka çaldığı yönünde ihbar alan polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, hırsızın yakalanması için sokaklarda şüpheli gördükleri kişilerin kimliklerini kontrol etmeye başladı. Polisin kimlik sorduğu kişi kaçmaya çalışınca yakalanarak gözaltına alındı.
Ş.Ş. isimli kişi olduğu tespit edilen şüphelinin yapılan sorgulamasında 6 ayrı evden hırsızlık yapan kişi olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Ş.Ş.'nin üzerini arayan ekipler, cebinde bir evden çaldığı altın kolyeyi buldu. Ş.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüphelinin evlere girdiği anlar ise güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde Ş.Ş.'nin bir evin balkon kapısını zorladığı anlar görüldü.
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