Maltepe'de kimlik kontrolünde kaçmaya çalışan şüpheli aranan hırsız çıktı

28 Haziran 2022 Salı, 13:01

Maltepe'de bir kişinin 6 ayrı eve girdiği ve bu evlerden 2 adet altın kolye, 3 adet çeyrek altın, 2 çift küpe ve altın mızıka çaldığı yönünde ihbar alan polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, hırsızın yakalanması için sokaklarda şüpheli gördükleri kişilerin kimliklerini kontrol etmeye başladı. Polisin kimlik sorduğu kişi kaçmaya çalışınca yakalanarak gözaltına alındı.