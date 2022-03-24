Maltepe'de yangın paniği; biri çocuk 3 kişi kurtarıldı

24 Mart 2022 Perşembe, 09:10

Başıbüyük Mahallesi Başıbüyük Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın üçüncü katındaki dairede 06.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sararken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.