Maltepe'de yangın paniği; biri çocuk 3 kişi kurtarıldı
Maltepe'de 4 katlı binanın üçüncü katındaki dairede yangın çıktı. Üst katlarda mahsur kalan biri çocuk, 3 kişi kurtarıldı.
Başıbüyük Mahallesi Başıbüyük Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın üçüncü katındaki dairede 06.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sararken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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