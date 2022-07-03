Manisa OSB’de korkutan doğalgaz patlaması

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Manisa Organize Sanayi Bölgesinde devam eden asfalt çalışması sırasında patlayan doğalgaz borusu tonlarca ağırlıkta asfalt kazıma makinesini devirdi. Güvenlik kamerasına da yansıyan patlama sırasında şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, iki işçinin son anda kaçarak canlarını kurtardığı görüldü.

İHA
03 Temmuz 2022 Pazar, 16:11

Olay, 2 Temmuz Cumartesi öğle saatlerinde Yunusemre ilçesi Manisa Organize Sanayi Bölgesi 2. kısımda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede süren asfalt çalışmaları sırasında patlayan doğal gaz borusunun basıncıyla müteahhit firmaya ait asfalt kazıma makinesi devrildi.

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