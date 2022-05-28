Manisa'da baltayla ATM'lere saldıran şüpheli alkollü
Manisa'da , elindeki baltayla 2 bankanın otomatik para çekme makinesi ile bir marketin camına zarar veren şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, elindeki baltayla 2 bankanın otomatik para çekme makinesi ile bir marketin camına zarar veren şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
Olay, saat 20.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kentin en işlek caddesi olan Atatürk Bulvarı'nda elindeki baltayla dolaşarak çevresindekileri endişelendiren M.A.T., bir bankanın otomatik para çekme makinesine saldırdı. Balta darbeleriyle ATM'ye zarar veren şüpheli, ardından ikinci bir bankanın para çekme makinesinde de tahribata yol açtı. Dehşet saçan şüpheli bu kez elindeki balta ile bir süper marketin camına vurdu. 8 ATM monitörü ve klavyeleri ile süper marketin camına zarar veren şüpheli, ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen trafik polisleri tarafından etkisiz hale getirildi. Yapılan kontrolde şüpheli M.A.T.'nin 2.29 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Video Haberler
- Fındığı 'don' vurdu, zarar tespiti başlatıldı
- Batman'da dehşet; Akrabalarını katletti, eşini yaraladı
- Bakan Kurum'dan 'Atatürk Havalimanı' açıklaması
- Atatürk Havalimanı’yla ilgili yeni gelişme
- Baltayla ATM'lere saldıran şüpheli alkollü
- Motosiklet, yayaya çarptı: 2 ölü
- Beylikdüzü'nde silahlı banka soygunu
- Kırıkkale'de feci kaza: Baba öldü, oğlu yaralandı
- Bursa'da silahlı saldırı: Kasap işletmecisi vuruldu
- Şoke eden görüntü: Kucağında bebek taşıdı
En Çok Okunan Haberler
-
- Alkol ve sigara zammı nasıl yansıyacak?
- AFAD duyurdu: İzmir'de deprem!
- Beylikdüzü'nde silahlı banka soygunu
- AKP'nin 'döviz' planı ortaya çıktı
- Kuntz'tan flaş itiraf!
- Kılıçdaroğlu bu sefer isim vererek sordu
- Üniversite şenliğinde ÖSO standı!
- Semih Tufan Gülaltay’ın ofisinde kanlı çatışma
- Galatasaray ayağa kalktı: Katarlılara tepki
- AKP'li Tevfik Göksu için harekete geçildi