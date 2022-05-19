Manisa'da gölette kaybolan ikiz kardeşlerden acı haber geldi

19 Mayıs 2022 Perşembe, 09:34

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde okuldan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan tek yumurta ikizi 14 yaşındaki Mehmet Aydın Gençtürk ve Aziz Salih Gençtürk'ün kıyafetlerinin bulunduğu orman yangınları için oluşturulan gölette arama çalışması başlatıldı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekiplerinin pompa ve vidanjörle göletten su tahliyesi yapmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı dalgıç ekipleri, iki kardeşin cansız bedenlerine ulaştı.

Acı haberi alan yakınları olay yerinde sinir kirizi geçirdi.