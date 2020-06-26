Manisa'daki depremden ilk görüntüler
AFAD verilerine göre, saat 10.21'de merkez üssü Manisa Saruhanlı olan 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Derinliği 9 km olan deprem, çevre iller olan İzmir, Aydın'ın yanı sıra Bursa ve İstanbul'da da hissedildi.
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