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Manisa'daki depremden ilk görüntüler

AFAD verilerine göre, saat 10.21'de merkez üssü Manisa Saruhanlı olan 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Derinliği 9 km olan deprem, çevre iller olan İzmir, Aydın'ın yanı sıra Bursa ve İstanbul'da da hissedildi.

cumhuriyet.com.tr
26 Haziran 2020 Cuma, 10:53


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