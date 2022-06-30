Mansur Yavaş ve Tan Taşçı Ankara havası oynadı

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, görevdeki üçüncü yılı dolayısıyla düzenlenen törende, Tan Taşçı ile ‘Hüdayda’ oynadı.

cumhuriyet.com.tr
30 Haziran 2022 Perşembe, 10:42

Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından bugün düzenlenen ‘Görev Süresindeki 3. Yıl-110 Projenin Temel Atma, Açılış ve Tanıtım Töreni’nde üç yıllık icraatlarını ve yeni projelerini anlattı.

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Mansur Yavaş Tan Taşçı Ankara havası

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