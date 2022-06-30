Mansur Yavaş ve Tan Taşçı Ankara havası oynadı

30 Haziran 2022 Perşembe, 10:42

Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından bugün düzenlenen ‘Görev Süresindeki 3. Yıl-110 Projenin Temel Atma, Açılış ve Tanıtım Töreni’nde üç yıllık icraatlarını ve yeni projelerini anlattı.

Haberin devamı

